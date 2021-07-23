Açık hava etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi
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Açık hava etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Açık hava etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro'da düzenlenen sinema gösterimlerine, yetişkin ve çocuk tiyatrolarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro'da düzenlenen sinema gösterimlerine, yetişkin ve çocuk tiyatrolarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri için kültür etkinliklerini sürdürüyor. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar için, çocuk tiyatrosu, animasyon ve illüzyon gösterileri düzenlenirken yetişkinler için yetişkin tiyatrosu ve yerli filmlerin gösterimleri yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının dikkat edildiği etkinlikler her akşam düzenleniyor.

"7'DEN 70'E TÜM TUZLALILAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Eğitim Parkı'nda 7'den 70'e tüm Tuzlalılar için etkinlikler düzenliyoruz. Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren evlerinde kalarak, sürecin hafiflemesine katkıda bulunan tüm vatandaşlarımız için artık açık havada daha güzel vakit geçirme zamanıdır. Zor günlerin ardından bizler tedbirlere uyarak etkinliklerimize yön verirken, vatandaşlarımızın da kişisel tedbirlerini alarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstererek etkinliklerimize katılımlarını bekliyoruz" dedi.


- İstanbul
Açık hava etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi
Açık hava etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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