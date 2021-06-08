Açık Hava Etkinlikleri Duyurusu
Çocuklarımıza Özel EtkinlikTarih: 12 Haziran Cumartesi1. Seans: 11: 00 - 13: 002. Seans: 14: 00 - 16: 00Yer: Tigem 1. KapıNot: Katılım pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda olacaktır.
Çocuklarımıza Özel Etkinlik
Tarih: 12 Haziran Cumartesi
1. Seans: 11: 00 - 13: 00
2. Seans: 14: 00 - 16: 00
Yer: Tigem 1. Kapı
Not: Katılım pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda olacaktır. Başvuru İçin Aşaüıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz. https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSc2x9smGoel-U2cAUmeBFJiVc6mpBarhwOqDJ8AFXuvBT1FOQ/viewform? vc=0&c=0&w=1&flr=0
Kaynak: Habermetre