Açık Hava Etkinlikleri Duyurusu
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Açık Hava Etkinlikleri Duyurusu

Açık Hava Etkinlikleri Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Çocuklarımıza Özel EtkinlikTarih: 12 Haziran Cumartesi1. Seans: 11: 00 - 13: 002. Seans: 14: 00 - 16: 00Yer: Tigem 1. KapıNot: Katılım pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda olacaktır.

Çocuklarımıza Özel Etkinlik

Tarih: 12 Haziran Cumartesi

1. Seans: 11: 00 - 13: 00

2. Seans: 14: 00 - 16: 00

Yer: Tigem 1. Kapı

Not: Katılım pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda olacaktır. Başvuru İçin Aşaüıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz. https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSc2x9smGoel-U2cAUmeBFJiVc6mpBarhwOqDJ8AFXuvBT1FOQ/viewform? vc=0&c=0&w=1&flr=0

Kaynak: Habermetre

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