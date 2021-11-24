Açık görüş ne zaman başlayacak? Son dakika! Cezaevlerinde açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı

Açık görüş ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası işaretini verdiği cezaevlerinde uygulanacak yeni tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cezaevlerinde koronavirüs yüzünden uygulanan açık görüş yasağı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül, açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlayacağını belirterek, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda açık görüşler başlatılacak. 1 Aralık'tan itibaren açık görüşleri başlatacağız." açıklaması yaptı.

KARAR BİLİM KURULU'NDA ALINDI

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası, "Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır." diyerek ilk işareti vermişti.

14 MART 2020'DEN BERİ AÇIK GÖRÜŞ YOK

Adalet Bakanlığı, 14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurulmuştu.

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