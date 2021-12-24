Açık Ders: Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik Tarih: 30/12/2021

Saat: 19. 15 - 20. 15

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özer'in, 30 Aralık 2021 Perşembe Günü, "Toplum, Ekoloji ve Sürdürülebilirlik" Dersine, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz konuk olacak. "Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik" başlığı kapsamında gerçekleşecek ders, saat 19. 15'de Zoom üzerinden çevrim içi yapılacak.

Konuya ilgi duyan bütün öğrencilerimiz ile akademik ve idari kadromuz davetlidir.

Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Meeting ID: 962 0928 1315

Passcode: 185023

Prof. Dr. Levent Kurnaz

Avusturya Lisesi'ni 1984'te, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü 1988'de, Fizik Bölümü'nü 1990 yılında bitirirken Elektrik ve Elektronik alanında yüksek mühendis derecesi de almıştır. ABD, Pittsburgh Üniversitesi Fizik Bölümü'nden 1991 yılında yüksek lisans, 1994 yılında ise doktora derecesiyle mezun olmuştur. 1997 yılına kadar New Orleans'daki Tulane Üniversitesi Kimya Bölümü'nde doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Çalışmalarını halen Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde sürdürmekte olan Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın biri yurtdışında yayınlanmış iki kitabı, otuzun üzerinde bilimsel makalesi ve makalelere aldığı üç yüzün üzerinde atıf bulunmaktadır. Levent Kurnaz'ın bilimsel çalışma alanlarının başında iklim bilimi ve sürdürülebilirlik gelmektedir. Kuruluşundan bu yana Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapmakta; devletin farklı kurumlarının danışma kurullarında yer almakta veya projelerini yürütmektedir.

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