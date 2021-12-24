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Açık Ders: Stüdyo Uygulamaları

Açık Ders: Stüdyo Uygulamaları
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Açık Ders: Stüdyo Uygulamaları Yer: Lisans Yerleşkesi Radyo, Televizyon ve Sinema Stüdyosu- 8. KatTarih: 24/12/2021Saat: 10. 00 - 12. 00Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Öğr. Gör. Faruk Solmaz'ın Stüdyo Uygulamaları Dersi'ne 24 Aralık Cuma Günü Saat 10.

Açık Ders: Stüdyo Uygulamaları Yer: Lisans Yerleşkesi Radyo, Televizyon ve Sinema Stüdyosu- 8. Kat

Tarih: 24/12/2021

Saat: 10. 00 - 12. 00

Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Öğr. Gör. Faruk Solmaz'ın Stüdyo Uygulamaları Dersi'ne 24 Aralık Cuma Günü Saat 10. 00'da Televizyoncu, Gazeteci, Yazar Cem Seymen konuk olacak.

CNN Türk kanalında ekonomi - finans haberler i ve "Para Dedektifi", "Üretim Rotası" gibi programlar ile bilim, teknoloji, eğitim, inovasyon, üretim, tarım ve hayvancılık alanlarında yayınlar yapan Cem Seymen, stüdyo uygulamaları noktasında öğrencilere faydalı bilgiler sunacak olup, televizyonculuk üzerine deneyimlerini de aktaracak. Açık derse bütün öğrencilerimiz davetlidir.

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