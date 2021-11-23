Açık Ders: Şehir Hastanelerinin Esnekliğinin Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinden Okunması
Açık Ders: Şehir Hastanelerinin Esnekliğinin Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinden Okunması Tarih: 26/11/2021Saat: 13. 30 - 14. 30Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr.
Açık Ders: Şehir Hastanelerinin Esnekliğinin Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinden Okunması Tarih: 26/11/2021
Saat: 13. 30 - 14. 30
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Tayibe Seyman Güray'ın, Sürdürülebilirlik ve Mimarlık Dersine Yüksek Mimar Zeynep Güçlü, konuk olacak. Açık ders; "Şehir Hastanelerinin Esnekliğinin Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinden Okunması" başlığı kapsamında 26 Kasım Cuma Günü Saat 13: 30'da Zoom üzerinden gerçekleşecek olup etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.
Etkinliğe katılmak için tıklayınız.
Meeting ID: 989 3421 6266
Passcode: 005374
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