Açık Ders: Şehir Hastanelerinin Esnekliğinin Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinden Okunması Tarih: 26/11/2021

Saat: 13. 30 - 14. 30

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Tayibe Seyman Güray'ın, Sürdürülebilirlik ve Mimarlık Dersine Yüksek Mimar Zeynep Güçlü, konuk olacak. Açık ders; "Şehir Hastanelerinin Esnekliğinin Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinden Okunması" başlığı kapsamında 26 Kasım Cuma Günü Saat 13: 30'da Zoom üzerinden gerçekleşecek olup etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 3421 6266

Passcode: 005374

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