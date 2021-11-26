Açık Ders: Mimarlıkta İllüstrasyon
Açık Ders: Mimarlıkta İllüstrasyon Tarih: 29/11/2021Saat: 18. 00 - 19. 00Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı tarafından hazırlanan, Mimarlıkta İllüstrasyon açık dersi 29 Kasım Pazartesi Günü Saat 18. 00'de Zoom üzerinden yapılacaktır.
Açık Ders: Mimarlıkta İllüstrasyon Tarih: 29/11/2021
Saat: 18. 00 - 19. 00
Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı tarafından hazırlanan, Mimarlıkta İllüstrasyon açık dersi 29 Kasım Pazartesi Günü Saat 18. 00'de Zoom üzerinden yapılacaktır. Dekan Yardımcısı, Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayibe Seyman Güray'ın moderatörlüğünde yapılacak olan açık derse, Mimar ve Tifa Studio Kurucusu Mohamed Abdellatif konuk olacak. Açık derse bütün öğrencilerimiz davetlidir.
Etkinliğe katılmak için tıklayınız.
Meeting ID: 978 5390 2096
Passcode: 771207
Bu içerik 26/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.
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