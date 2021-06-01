Açık Ders: Lojistikte Dijital Dönüşüm
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Açık Ders: Lojistikte Dijital Dönüşüm

Açık Ders: Lojistikte Dijital Dönüşüm
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Açık Ders: Lojistikte Dijital Dönüşüm Tarih: 01/06/2021Saat: 17: 00 - 18: 00Sevgili Öğrencilerimiz,Öğretim Görevlisi Recep Osman Circi'nin "Information Systems in Logistics Management Dersi" 1 Haziran 2021 Salı Günü Saat 17: 00'de Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Açık Ders: Lojistikte Dijital Dönüşüm Tarih: 01/06/2021

Saat: 17: 00 - 18: 00

Sevgili Öğrencilerimiz,

Öğretim Görevlisi Recep Osman Circi'nin "Information Systems in Logistics Management Dersi" 1 Haziran 2021 Salı Günü Saat 17: 00'de Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşecek. Lojistikte Dijital Dönüşüm başlığı altında yapılacak açık derse Netlog Lojistik Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdürü Onur Irız konuk olacak. Açık derse ilgi duyan bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Açık derse katılmak için tıklayınız.

Meeting ID: 953 9866 2847

Passcode: 979639

Kaynak: Habermetre

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