GİRESUN (Habermetre) - Açık Ders: Binalarda Uyarlanabilir Yeniden Kullanım Tarih: 09/11/2021

Saat: 17: 00 - 18: 30

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Programı "Mimari Tasarım III" dersinin konuğu Yüksek Mimar Buket Giresun olacak. Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tan'ın moderatörlüğünde yapılacak olan açık ders, 9 Kasım Salı Günü Saat 17: 00'de Zoom üzerinden gerçekleşecek.

Açık ders; "Binalarda Uyarlanabilir Yeniden Kullanım" başlığı altında düzenlenecek olan bütün öğrencilerimiz ve ilgi duyan herkes davetlidir.

Açık derse katılmak için tıklayınız.

Passcode: 355144

Bu içerik 08/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.

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