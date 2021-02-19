Açık deniz yelken sporcusu Pamir, rekor denemesi için hazırlıklara başladı

Açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, yelkenli teknesiyle Türkiye'nin denizlerini tek başına geçerek bir rekor denemesi yapacak. Pamir, yazın yapacağı rekor denemesi öncesinde teknesinin bakımı için Viaport Marina'yı tercih etti.

İlk olarak yelkenli teknesiyle Türkiye'nin denizlerini tek başına geçmeyi amaçlayan çocukluğundan beri yelken sporuyla ilgilenen Tolga Pamir, 4 yıl sonra dünyanın en zorlu denizcilik yarışlarından biri olan Vendee Globe'ye katılan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

ATLANTİK OKYANUSU'NU TEK BAŞINA GEÇEN İLK TÜRK

Çocukluğundan beri yelken sporuyla ilgilenen Tolga Pamir, 2011 yılında 6.5m uzunluğunda bir yelkenli tekne ile 33 günde Atlantik okyanusunu dışarıdan yardım almadan, tek başına geçen ilk Türk açık deniz yelken sporcusu olarak tanındı. Çalışmalarına devam eden Pamir, yazın yapacağı 'Challange4sseas' isimli rekor denemesi öncesinde teknesini Viaport Marina'ya getirdi. Viaport Marina'nın sponsor olarak destek verdiği Pamir, teknesinin bakımları tamamlandıktan sonra antrenmanlara başlayacak. Haziran'da Artvin'den start alacak olan Pamir, yelkenli teknesiyle, dışardan hiç yardım almadan Karadeniz'i ardından Marmara, Ege ve Akdeniz'i mola vermeden geçecek ve bu alanda rekor kırmayı deneyecek.

"VENDEE GLOBE'DE YARIŞAN İLK TÜRK SPORCU OLMAK İSTİYORUM"

Nihai hedefinin 2024'te düzenlenecek olan Vendee Globe yarışına katılmak olduğunu açıklayan Pamir, "Vendee Globe denizciliğin Everest'i denilen bir organizasyon. Tek başınıza bir yelkenli tekneyle tüm dünyayı, yardım almadan ve ara vermeden dolaşıyorsunuz ve aynı noktada yarışı tamamlıyorsunuz. 4 yılda bir düzenlenen bu yarışa katılmak için tüm motivasyonum ve yetkinliğim tam. Antrenmanlarımı sıkı şekilde yürütüyorum ve ülkemi bu yarışta temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga Pamir'i tekne bakımı ve bağlama konusunda destekleyen Viaport Marina Müdürü Süleyman Ercan da yaptığı açıklamasında Viaport Marina'nın denizciliğin gelişmesi için her alanda çaba gösterdiğini, bu çalışmalar kapsamında Tolga Pamir'e tekne bakım ve bağlama hizmeti verdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı