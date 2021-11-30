Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı - Haberler
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, bugünden itibaren 2 ay uzatıldı.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, bugünden itibaren 2 ay uzatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, bugünden itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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