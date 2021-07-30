Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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