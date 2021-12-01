Açık cezaevinde deprem tatbikatı

KARS (DHA) - KARS Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı. 112 Acil Servis, Afad, UMKE ve itfaiye ekiplerinin de görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından koğuşta mahsur kalan hükümlü kurtarıldı.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, kurum personeliyle hükümlülerin bilinçlendirilmesi için deprem tatbikatı yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kınık'ın denetiminde yapılan tatbikatta, senaryo gereği 4.7 büyüklüğündeki depremde koğuşunda mahsur kalan hükümlü kurtarıldı. Depremin ardından 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Koğuşta müdahale edilen yaralı ambulansa alındı, depremde zarar gören B blokta da genel sayım yapıldı. Depremin diğer bölümlere etkisinin araştırılmasından sonra tatbikat tamamlandı. Tatbikat sonunda görevlilerle fotoğraf çektirildi.Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Canyurt, tatbikata katılan ekiplere ve kurum personeline teşekkür etti.