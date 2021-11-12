Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? Mahkumlar cezaevine dönecek mi? Ceza süresi dolan mahkûmlar cezaevine geri dönecek mi?

Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? Mahkumlar cezaevine dönecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle evlerine gönderilen mahkumların 9 defa uzatılan salgın izni, 30 Kasım'da sona ereceği belirtilmişti. Peki, Açık cezaevi izin süreleri uzatılacak mı? Mahkumların cezaevine dönmesinde son tarih nedir?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZAYACAK MI?

Covid-19 nedeniyle ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri değişmişti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 30 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

MAHKUMLAR CEZAEVİNE DÖNECEK Mİ?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, 14 Nisan 2020'den itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezasının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.

TEMMUZ AYINDA UZATILMIŞTI



Daha önce izin süreleri temmuz ayından eylül ayına kadar uzatılmıştı. Açıklamada, ""5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı;

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir"

Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

NASIL DÖNECEKLER?

Kabine toplantısında verilen karar ışığında 30 Kasım itibarıyla ceza süresi dolan mahkûmlar cezaevine geri dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Tebligata rağmen dönmeyen mahkûmlar firari sayılacak. Haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası üzerinde çalışmaya başladılar. Bakan Gül, kabinedeki sunumunda, infaz koruma memurlarının salgın sürecinde özveriyle çalıştıklarını, evlerine bile gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutulduklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.

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