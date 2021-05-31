Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika açıklaması
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika açıklaması

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika açıklaması
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Açı cezaevleri izinleri uzatıldı mı sorusu son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika açıklaması

Mahkum ve mahkum yakınlarının merakla araştırdığı izin süreleri hakkındaAdalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı önerisi neticesinde açık cezaevlerinde izin süreleri ne kadar oldu merak konusu...

AÇIK CEZAEVİ İZİLERİ UZATILDI MI?

Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi.Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada:

''5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika açıklaması - Haberler
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