Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika açıklaması

Açı cezaevleri izinleri uzatıldı mı sorusu son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika açıklaması