Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve denetimli denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler için koronavirüs izinleri gündeme gelmiş ve izinsüreleri 2 ay uzatılmıştı. Konuyla ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açık ceza infaz kurumu izinlerinin biteceği tarihi açıkladı. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin süreleri ne zaman bitiyor? detayla haberimizde.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevi izin sürelerinin 30 Kasım'da son bulacağını açıkladı.

Koronavirüs izninden dönecek hükümlülerin;

- Aşı yaptırmayanların en kısa sürede aşı yaptırmaları, aşıları eksik olanlarında aşılarını tamamlamaları

- Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri

- Kuruma girişinden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları

-Kurumları girişleri esnasında maske, mesafe, temizlik kuralarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanında bulundurmaları istendi.

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

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