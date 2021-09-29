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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Resmi gazete Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Resmi gazete Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde uzatılan açık cezaevi izinleri merak edildi. Yayımlanan son karara göre mahkumlar, 30 Eylül tarihine kadar izinli olarak sayılmıştı. Eylül ayının son günleri ile açık cezaevi izinleri için beklentiler ekim ayına yöneldi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri bitecek mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Resmi gazete Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Mahkum ve yakınları için önemli olan açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu gündeme geldi. Yayımlanan son karara göre mahkumlar, 30 Eylül tarihine kadar izinli olarak sayılmıştı.Peki, pandemi koşulları dolayısıyla getirilen açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Resmi gazete Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde...

Açık cezaevi izinleri 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. CTE'nin uzatılma kararı alıp almayacağı yarın sona netlik kazanacak.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Resmi gazete Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı;

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Resmi gazete Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir" Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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