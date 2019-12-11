Açık Cezaevi firarisi yakalandı
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Açık Cezaevi firarisi yakalandı

Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından açık cezaevi firarisi Gülşehir'de yakalandı.

11.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:05
Açık Cezaevi firarisi yakalandı

adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından açık cezaevi firarisi 'de yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama suçlarından hükümlü Açık Cezaevi firarisi 57 yaşındaki O.G. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi O.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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