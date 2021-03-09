Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak
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Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak

09.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:03
Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak

Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Hüsnü Avşar Gürdal, açık bankacılığın, doğası gereği iş birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm olduğunu, proaktif firmaların rekabette öne geçeceği bir dönem olacağını belirterek, "Aynı zamanda kompleks bazı akışları...

Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Hüsnü Avşar Gürdal, açık bankacılığın, doğası gereği iş birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm olduğunu, proaktif firmaların rekabette öne geçeceği bir dönem olacağını belirterek, "Aynı zamanda kompleks bazı akışları açık bankacılık hayata geçiriyor; veri işleme, veri zenginleştirme, kredilendirme, uyum, kullanıcı izin yönetimi gibi konularda tüm paydaşlar yeni akışlar tasarlayacak ve dış kaynak firmalardan desteğe ihtiyaçları olacak. Fırsat alanları ve açıklar tespit edilerek hizmet gamlarında genişlemelere gitmek için doğru bir zaman." ifadelerini kullandı.

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneğinden (FINTR) yapılan açıklamaya göre, fiyat ve deneyim paketini ortadan kaldırarak temel bankacılık servislerinin en uygun fiyatı ve en iyi deneyimi veren kuruluştan alınmasını sağlayan açık bankacılık, son yıllarda finansal teknolojilerin yükselen trendlerinden oldu.

Bankacılıkta demokratik bir rekabet ortamı yaratma amacı taşıyan açık bankacılığın detayları, FINTR'nin düzenlediği "Açık Bankacılık" panelinde, Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Gürdal ile FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu tarafından ele alındı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Hüsnü Avşar Gürdal, fiyat ve deneyim arasında bir seçim yapmanın gerekli olduğunu vurgulayarak, "Uygun faizli bir krediyi, deneyiminden çok memnun olmadığınız bir kuruluştan çekebilirsiniz ya da gecelik faizi çok benzer olan iki kuruluştan deneyimi daha iyi olanı seçersiniz. Seçim sürecinde yaşanan ikilemleri ise açık bankacılık ortadan kaldırıyor. Büyük bankalar müşteri kaybetme korkusuyla mevduat faiz oranlarını yüksek tutarken, kredi faiz oranlarını minimuma indirip komisyonları neredeyse sıfırlıyor. Böylece denklemin kazananı son kullanıcı oluyor." ifadelerini kullandı.

2021'in adaptasyon yılı olacağını belirten Gürdal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankalar, büyük üye iş yerleri ve ödemelere aracılık yapan kuruluşlar, alandaki fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Bankalar tarafında, KOBİ bankacılığı alanında denemeler var. Hesapları tek elden yöneten çözümler ve muhasebe çözümleri halihazırda hayatımızda. Kurumlar, senenin ikinci yarısında teknik entegrasyonlar geliştirmeye başlayacak. Türkiye'de yönetmeliğin haziran ayında çıkması bekleniyor. Adaptasyon için ise bir sene gibi bir süre öngörülüyor. İlk fazda, hesap hareketleri görüntüleme ve hesaptan ödeme başlatma fonksiyonları planlanıyor. Tekrarlı ödemeler ve vadeli ödemelerin ikinci fazda yapılması bekleniyor."

Açık bankacılığın, doğası gereği iş birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm olduğunu aktaran Gürdal, "Proaktif olan firmaların rekabette öne geçeceği bir dönem olacak. Aynı zamanda kompleks bazı akışları açık bankacılık hayata geçiriyor; veri işleme, veri zenginleştirme, kredilendirme, uyum, kullanıcı izin yönetimi gibi konularda tüm paydaşlar, yeni akışlar tasarlayacak ve dış kaynak firmalardan desteğe ihtiyaçları olacak. Fırsat alanları ve açıklar tespit edilerek hizmet gamlarında genişlemelere gitmek için doğru bir zaman." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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