Açık artırmada, ev fiyatına tay
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Açık artırmada, ev fiyatına tay

BURSA'da, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede, 60 Arap cinsi koşu tayından 56'sı satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

Açık artırmada, ev fiyatına tay
26.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:34

BURSA'da, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede, 60 Arap cinsi koşu tayından 56'sı satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi. 'Borantay' isimli tay 390 bin liradan alıcı buldu.

TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 56'sı, 15 ile 390 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Çilem Özdemir tarafında bir ev fiyatına, 390 bin liraya alınan 'Borantay' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Açık arttırmada, Zemheri Tarım, 350 bin liraya 'Erciyes Fırtınası' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayını satın alırken, Abdullah Yazıcı da, 340 bin liraya 'Plevne' adlı 2 yaşındaki erkek tayı satın aldı. TİGEM, 56 tayın satışından toplam 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.İhale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Anadolu İşletmemizin yetiştirmesi 56 tayımızı rekor bir fiyata sattık. İhalenin muhammen bedeli yaklaşık 3 milyon 385 bin liraya civarındaydı. Gerçekleşen satış fiyatı ise 6 milyon 636 bin lira oldu. Ortalama her sattığımız tay 119 bin liraya geldi. Bu da şunu gösteriyor ki, TİGEM'in yetiştirdiği atların sahalardaki başarısının karşılığını böyle müzayedelerde almış oluyoruz. Bütün bunları yaparken Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin önemli desteğini hissediyoruz. Dolayısıyla bu işlerde desteğin ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEM'imize ve Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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