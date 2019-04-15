Açık Alanlarda Veri Güvenliğiniz Tehlikede

Bu alanlarda çalışmak başlarda keyifli ve ekonomik gözükse de süreç içinde ortaya çıkan güvenlik problemi akıllarda soru işareti yaratıyor. Kendi bilgisayarlarını kullanarak çalışmak isteyenler ile bu kişileri kurban olarak seçen hackerların buluşma alanları olan yeni nesil kahveciler ve kafeteryalar günün sonunda geri dönüşü olmayan zararlar getirebiliyor. Konforlu, ekonomik, yüksek hızlı ve güvenli internet erişimi sunan yeni nesil çalışma alanları coworking ofisler yeni nesil kahvecilere ve kafeteryalara rakip oluyor.

İşini dizüstü bilgisayarları ile yapan freelance çalışanlar, yazarlar, yazılımcılar ve startup'lar çalışmak için uygun bir mekâna ihtiyaç duyduğunda sıklıkla ücretsiz internet erişimi sunan yeni nesil kahvecileri ve kafeteryaları tercih ediyor. Bu alanlarda iş yapmak cazip görünse de aslında bu çalışma ortamları önemli güvenlik riskleri barındırıyor. Çünkü bu kafeler aynı zamanda kendine kurban arayan hackerların da favori mekanları. Siz çalışırken yanınızdaki masadaki kişinin hedefinde olduğunuzu muhtemelen hiç anlayamazsınız ama size hiç hissettirmeden en kıymetli verilerinizi çalıyor olabilirler.

Yeni Nesil Gerçek Coworking Ortamı

Hazır ofis ve esnek çalışma alanları sektörünün dünyadaki kurucusu Servcorp, ilk kez Türkiye'deki ofislerinde yeni nesil bir coworking ortamını hizmete sunduğunu duyurdu. "Gerçek coworking deneyimi" sloganı ile lanse edilen hizmet çalışmak için rahat, huzurlu ve konforlu bir mekân arayan profesyonellere hitap ediyor. Yüksek güvenlikli internet bağlantısı sayesinde herhangi bir hacking tehdidine maruz kalmadan ve IT hizmetleriyle rahatça çalışmanın mümkün olduğu coworking hizmetini veriyor.

Dünya Devlerine Hizmet Veren Güvenli İnternet Altyapısı

Dünyanın 23 ülkesinde, 54 şehirdeki 160'dan fazla lokasyonda aynı zamanda dünyanın önde gelen firmalarına da hizmet vermekte olan Servcorp, yeni nesil coworking space hizmeti ile güvenli internet altyapısı ve konforlu çalışma alanlarını hizmetleri sunuyor. Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "Halkımızın büyük çoğunluğu herkese açık kablosuz internet bağlantısı kullanmanın barındırdığı risklerden haberdar değil. Bu mekanlar hackerlar için de cazibe noktası oluşturuyor. Servcorp olarak, ilkini Türkiye'de lanse ettiğimiz yeni nesil coworking hizmetini sunmaya başladık. Çalışmak için ihtiyacınız olan tek şey bilgisayarınız. Gerisini biz hallediyoruz. Konforlu ve sessiz bir ofis ortamında, yüksek hızlı ve güvenli bir internet erişimi sunuyoruz. Misafirlerimiz gün boyu çay ve kahve ikramlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Bu hizmetlerin ötesinde toplantı odası, video konferans görüşme, uluslararası telefon görüşmesi gibi ek hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde "kullandığın kadar öde" prensibi ile cüzi rakamlarla bu hizmetlerden de yararlanabiliyorlar." açıklamasında bulundu.

Gerçek Coworking Alanı

Damla Özgönül, "Başka firmalarda coworking alanında çalışmayı deneyimlemiş olan kişileri de özellikle Servcorp'a davet ediyorum. Altını çizerek belirtmek isterim ki Servcorp'un Coworking Alanında çalışmayı deneyimlemediyseniz, gerçek Coworking'in ne olduğunu henüz bilmiyorsunuz demektir. Servcorp, Coworking Space hizmeti ile, uzun yıllardır dünyanın en büyük şirketlerine sunduğu A+ ofis hizmetlerini, çok daha kolay erişilebilir bütçelerle Coworking alanı hizmeti almak isteyen müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bu alanda üstün bir altyapı ile benzeri olmayan bir hizmet verdiğimizi gururla vurgulamak istiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler