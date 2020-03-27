Açık alanlar, sevgi yolları ve parklar dezenfekte ediliyor İl genelinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon uygulamalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki meydanlar, yeşil alanlar, sevgi yolları, parklar ve açık alanlarda da dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.

Her bir vatandaşın virüsten uzak tutulabilmesi adına çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların yerinde olması için en iyi yöntemin evde kalmak olduğunu vurgulayarak, Manisalılara zorunlu olmadıkça evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanı, Ulupark, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi büyük alanlar başta olmak üzere, şehir merkezindeki sevgi yolları, parklar ve açık alanlarda dezenfeksiyon uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda tüm detayların dikkatle dezenfekte ettiği çalışmalar, Manisalılardan da takdir topluyor. Her bir vatandaşın virüsten uzak tutulabilmesi adına çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların yerinde olması için en iyi yöntemin evde kalmak olduğunu vurgulayarak, Manisalılara zorunlu olmadıkça evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler