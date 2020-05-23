Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, açık alana ekilen karpuzların hasadına başlandı.

Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma
23.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:03

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, açık alana ekilen karpuzların hasadına başlandı. Toptancı Hali'nde karpuz kilosu 2 TL'den alıcı buluyor. Karpuz üreticileri, yakıcı sıcaktan karpuzlarını, gazete kağıdına sararak koruyor.

Dünyada adını 5 yıldızlı ve ultra lüks tesisleriyle duyuran Serik ilçesinin kırsal bölgelerinde çeşitli sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Örtü altının yanı sıra açık alanda da yetiştirilen sebze ve meyveler, Türkiye'nin pek çok noktası ile yurt dışına gönderiliyor. Bunlar arasında yer alan karpuzda da hasat süreci devam ediyor. Bir süredir örtü altındaki karpuzlarda hasat sürerken, açık alanda yetiştirilen karpuzun da toplanmasına başlandı.

GAZETEYLE KORUMAAçık alanda yetiştirilen karpuzlar, kilosu 2 TL'den alıcı bulmaya başladı. Antalya'nın yakıcı sıcağında olgunlaşmayı bekleyen karpuzları üretici ise dikkat çeken bir yöntemle koruyor. Güneşin karpuzla temas etmesini önlemek için üreticiler meyveleri gazete kağıdıyla sararak, zarar görmesini engellemeye çalışıyor.'DIŞARIDAN İTHALAT YOK'Yeşilyurt Mahallesi'nde karpuz üreticilerden Musa Küçük, "26 Şubat itibariyle açık alana karpuzlarımız ekmiştik. Bugün de hasadımıza başladık. Karpuzun kilosunu 2 TL'den Toptancı Hali'ne veriyoruz. Fiyatlardan memnunuz. Koronavirüsten dolayı fiyatlarımız gayet iyi. Dışarıdan ithalat yok. Üretici fiyatlardan memnun. Karpuz açık alanda aşırı güneş nedeniyle yanmaması için gazetelerle sardık. Bu şekilde karpuzu korumuş oluyoruz" dedi.'BU FİYATLAR DEVAM EDERSE ÇOK MEMNUN OLACAĞIZ'

Üretici Kadir Kaya da, "Bu sene karpuz fiyatlarından çok memnunuz. Önce serada karpuz üretimi yaptık. Seradaki karpuzlardan sonra açık alanın hasadına başladık. Bazı çiftçiler açık alandaki karpuzları toplamaya başladı. Ben de karpuzumu 1 haftaya kadar hasat edip satacağım. Karpuz fiyatları şu anda çok iyi. İç pazar çok iyi, ayrıca ihracat da var. Koronavirüsün biz çiftçilere zararı olmadı, aksine faydası oldu. Virüsten dolayı tüketim de fazlalık var. Bu sene karpuz güzel para etti. Bu fiyatlar 1 ay daha devam ederse bizler çok memnun olacağız. Aşırı sıcaklardan dolayı karpuzlarımız biraz etkilendi. Karpuzlar biraz sarardı ama çok fazla zarar vermedi. Karpuzu gazetelere sararak korumaya çalışıyoruz. Karpuz olgunlaşmamışken sarmaya gerek yok, olgunlaşmaya yakın sarılırsa karpuzu aşırı sıcaktan korumuş oluruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Eren Yıldırım Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İzmir Namaz Karaçi
Şu an buradasınız: Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 09:03:01. #1.14#
title