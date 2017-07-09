Açık Alanda Muay Thai Turnuvası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Muay Thai Ege Bölgesi Altın Kemer Turnuvası, 30 milli sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanında düzenlenen turnuvaya Ege Bölgesi'nden 30 milli sporcu katıldı. Açık alanda düzenlenen turnuvayı, yerli ve yabancı turistlerin de yer aldığı çok sayıda kişi izledi.



Türkiye Muay Thai Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Bayram Keskinkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa açık alanda bir turnuva gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Muay thainin olimpiyatlarda yer alacağını hatırlatan Keskinkılıç, "Önümüzdeki dönemde burada izlediğimiz milli sporcularımız bizi olimpiyatlarda temsil edecekler." dedi.