Açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı
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Açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde açık alanda ilk karpuz hasadı başladı.

Açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı
28.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:16

Mersin'in Tarsus ilçesinde açık alanda ilk karpuz hasadı başladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Kulak Mahallesi'nde üretici Necati Şen'in tarlasında düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Avcı, açık alandaki ilk karpuz hasadına başlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

İlçede bu yıl 25 bin dekar alanda karpuz ekiminin yapıldığını anlatan Avcı, "Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İthal ürün gelmediği için, yurt içinde talebin artacağını umut ediyoruz. Hasadın ramazan ayına da denk gelmesinden dolayı bereketli bir sezon yaşayacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

Üretici Şen ise bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu ve emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti.

Açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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