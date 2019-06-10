Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası 3 finalinde Macaristan'ın Soroksari-Olcote takımını 6-0 yenen Gaziantep Polisgücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 7 takımın katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde 7 Haziran Cuma günü başlayan şampiyonanın finalinde Gaziantep Polisgücü, Macaristan'ın Soroksari-Olcote takımıyla eşleşti.

Rakibini 6-0'lık skorla geçen Gaziantep ekibi, namağlup şampiyon oldu.

Gaziantep Polisgücü, böylece organizasyonu 8. kez üst üste şampiyonlukla tamamladı.

Müsabakayı izleyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, takımı tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanın kendilerini sevindirdiğini belirten Kaplan, "Bundan sonra uluslararası arenada kulübümüz, Gaziantep'i ve ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edecek. Bizlere destek verenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA