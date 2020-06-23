Acıgöl, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor Karapınar'daki Acıgöl, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Karapınar'daki Acıgöl, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Kovid-19 nedeniyle tatile gidemeyen vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için Acıgöl'e akın ediyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki göle yakın il ve ilçelerinden çok sayıda vatandaş geliyor. Özellikle haftasonları ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.

Gün batımına doğru göl kenarına gelen ziyaretçiler, yüzerek vakit geçiriyor. Bir çok vatandaş ise gün batımını izliyor.

Bir çok vatandaş da gölün güzelliğini fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: AA