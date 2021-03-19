Acıgöl'de kavga sırasında pompalı tüfek kullanan 3 şüpheli yakalandı
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Acıgöl'de kavga sırasında pompalı tüfek kullanan 3 şüpheli yakalandı

19.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:49
Acıgöl'de kavga sırasında pompalı tüfek kullanan 3 şüpheli yakalandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kavga sırasında birbirlerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kavga sırasında birbirlerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Aksaray Caddesi üzerindeki bir iş yerinde aralarında önceden husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Taraflardan A.K, A.K. ve B.Ö. araçlarındaki pompalı tüfekle iş yerine ateş ederek olay yerinden ayrıldı.

Polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ile B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.K. hakkında ise bir ay ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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