Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı
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Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.

29.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:44
Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.


Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan denetimlerde 428 şahsın GBT kontrolü yapılırken 428 de araç kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen 24 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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