Açığa Alınan Vali Yardımcısı Fetö'den Yeniden Gözaltına Alındı
Açığa alınan vali yardımcısı FETÖ'den yeniden gözaltına alındıMARDİN - Mardin Vali Yardımcılığı görevinden açığa alınan Mustafa Mendeş, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.
Açığa alınan vali yardımcısı FETÖ'den yeniden gözaltına alındı
MARDİN - Mardin Vali Yardımcılığı görevinden açığa alınan Mustafa Mendeş, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Mardin Vali Yardımcılığı görevinden 19 Nisan 2017 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Mustafa Mendeş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimata ile yeniden gözaltına alındı. Mendeş'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınarak Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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