Açığa alınan 2 savcı hakkındaki iddianame tamamlandı

18.10.2019 16:10

İstanbul Adliyesinde cumhuriyet savcısı iken görevden uzaklaştırılan Lütfi Karabacak ile İsmet Bozkurt hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 2 savcının 5 suçtan 28 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis ile cezalandırılması talep edildi.



İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı iken görevlerinden uzaklaştırılan 2 savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.



Hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü, soruşturma esnasında elde edilen deliller ve dijital materyallerden yargı mensupları Lütfi Karabacak ve İsmet Bozkurt'un aleyhinde tespitler yapıldığı belirtildi. İki şüpheli savcının, sorumluluklarında olmayan soruşturmalar hakkında sorgulamalar yaptıkları, edindikleri bilgileri paylaştıkları ve maddi menfaat temin ettikleri iddia edildi.



Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin soruşturma izni vermesinin ardından düzenlenen raporda görevden uzaklaştırılan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak hakkında, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren davranışlarda bulunduğu açıklandı. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma dosyasında şüpheliler M.A. ve A.K. ile yakın irtibatta olduğu, bu şahıslar ile birçok soruşturma dosyası hakkında yazışma yaptığı bu kişilerin bilgi ve taleplerini karşıladığı ve makam odasında şüpheliler ile görüştüğü, M.A. ile WhatsApp görüşmelerinde 'hemen devreye girelim' 'bitirelim' '50 bin hazır' demek suretiyle iş takibi yaparak menfaat temin etmeye çalıştığı, yine M.A. ile mesajlarında bir şahsın ceza almaması için yardım talep ettiği, 'ceza almamalı' şeklinde mesaj gönderdiği açıklandı. M.A. ile arasındaki bir başka mesajında ise 'abi tamam çarşamba bitermiş fakat rakam az', 'rakam ne diyorlar' 'Ankara usulü' 'yüzde 10' '150.000 bin mi' 'talep gibi istiyoruz' şeklinde mesajlaşarak iş takibi yaptığı ve anılan dosyanın davasından 75 bin 500 TL maddi menfaat temin ettiği iddianamede belirtildi.



İddianamede şüpheli savcı Lütfi Karabacak'ın İsviçre'de şirketi olan ve Türkiye'de yatırım yapmak için gelen bir kişinin FETÖ suçlaması ile ilgili soruşturmanın durumunu rica ile sorgulattığı, dosyanın işlemlerinin hızlandırılması için soruşturma savcısına tavassutta bulunduğu da belirtildi.



Lütfi Karabacak HSK Müfettişine verdiği savunmasında iş takibi yapmasının söz konusu olmadığını, Cumhuriyet Savcısının avukat olmayan, resmi bir sıfatı olmayan M.A. isimli şahıstan tanıdıklarının işleri için hukuki konularda yardım istemesinin olağan olmadığını söylediği aktarıldı.



Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt'un ise, bir dosyanın şüphelilerinden F.T. ile yakın ilişki içinde olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alınması karşılığında 100 bin TL menfaat temin ettiği, karar örneğini onay olmadan paylaştığı ve maddi menfaat karşılığında dosyada adı geçenler lehine işlem yaptığı açıklandı.



İsmet Bozkurt HSK Başmüfettişine verdiği savunmasında mesajlar ile kendisine isnatta bulunulmasının hakkaniyet ve temel hukuk ilkeleri ile bağdaşmadığını, adı geçen F.T.'ye bilgi vermediğini, iddiaların hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığını söylediği aktarıldı.



İddianamede, şüpheli Lütfi Karabacak hakkında 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'nüfuz ticareti' suçlarından 27 yıl 6 aya kadar, şüpheli İsmet Bozkurt'un ise 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanmak', 'göreve ilişkin sırrın açıklaması' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından 28 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.



Son soruşturmanın açılmasına izin verilmesi ve iddianamenin kabul edilmesiyle şüphelilerin yargılanmasına Yargıtay'da başlanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA