Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
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Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı

16.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:31

Mersin'de işinin ve kalacak yerinin olmadığını iddia ederek bir iş yerinde çalışmaya ve kalmaya başlayan kişi, 3 gün sonra dükkandan hırsızlık yaptı.

Mersin'de işinin ve kalacak yerinin olmadığını iddia ederek bir iş yerinde çalışmaya ve kalmaya başlayan kişi, 3 gün sonra dükkandan hırsızlık yaptı. Dükkanına geldiğinde şahsın ve bazı malzemelerin olmadığını gören iş yeri sahibi şoka girerken, şüpheli polislerin çalışması sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkkent Mahallesi'nde oto yıkıma iş yeri bulunan müşteki D.E., polis merkezine giderek 3 gün önce işe aldığı O.N.C. isimli şahsın, 14 Aralık tarihinde sabaha karşı iş yerinde bulunan laptop, pasta cila malzemeleri, seramik kaplama malzemesi ve pasta cila makinesini çaldığını, bu yüzden şahıstan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şahsın kimliğini belirleyen ekipler, şüphelinin Adana'da bir otelde kaldığını tespit etti. Adana polisi ile otele ortak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.N.C.'yi (52) gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramada da şüphelinin iş yerinden çaldığı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'güveni kötüye kullanma suretiyle iş yerinden hırsızlık' suçundan tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine geri teslim edildi.

Öte yandan şüphelinin iş yerinden hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre iş yerinden ellerinde torbalarla çıkan şahıs, anahtarları kapının önüne bıraktıktan sonra dükkandan ayrılıyor. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor.

(İHA)

Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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