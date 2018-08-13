Acıdan para kazanıyorlar

Acının işçilerinde ev ekonomisine katkı

GAZİANTEP - Gaziantep in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor. Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Acıdan para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 45 kuruştan temizliyor.

Hem acılı hem meşakkatli

Toplanan ve bez yada örtülerin üzerine dökülen yüzlerce, binlerce kilo biberi temizlemek için sabah ezanı ile mesaiye başlayan kadınlara, kimi zaman eşleri ve çocukları yardım ediyor. Sadece yemek ve çay molaları vererek gün boyu biberleri ve çöpleri birbirinden ayıran aileler, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Uykusuz yada bir kaç saat uyku ile günlerce biber temizleyen ailelerden bazıları oğlu, gelini ve torunları ile birlikte çalışarak, ciddi gelire kavuşuyor. Biber çöpü temizleyen Mehmet Beydili, gündüz suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte çalıştığını, geceleri ise eşi ile birlikte biber çöpü ayıkladığını söyledi. Akşam saat 19: 00'da biber temizlemeye başladığını anlatan Beydili, "Gece saat 24: 00'e kadar eşim ile birlikte yaklaşık 100 kilo biber temizliyoruz" diye konuştu. Biber sahibi Yusuf Korkmaz ise daha geçen yıldan kalan mahsulünü satamadığını belirterek, "Bu yılda henüz fiyatlar beli değil. Ancak ürünü tarlada bırakacak durumda değiliz. Bu nedenle biberin çöpü bize yardımcı olan vatandaşlara kiloda 45.kuruş olarak, destek parası belirledik" diye konuştu.