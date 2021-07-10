Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü
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Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü

Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Acıbadem yolunda tamamlanan asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Acıbadem yolunda tamamlanan asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ova yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Sabancı Karakolu, Bostanlı Karakolu ile Hışırlık Mevkisi ve Selvilitepe Mahallesindeki asfaltlama çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlanan Acıbadem yolunun asfaltlaması da tamamlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Elektrikçiler Odası Başkanı Sabri Toker ile Acıbadem yoluna giderek tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın incelemeleri sırasında çiftçilerle de bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Acıbadem yolundaki çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Ova yollarımız başta olmak üzere şehir merkezimizde asfaltlama çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi asfaltlanmamış ova yolu bırakmayarak çiftçilerimizin ve hemşerilerimizin yaşadıkları tüm mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Çalışmalarımızın hemşerilerimiz ve Turgutlumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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