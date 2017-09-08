Acıbadem'deki Türk Telekom Binasını İşgal Girişimi Davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin, tutuklu 41 sanık askerin yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin, tutuklu 41 sanık askerin yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının talepleri alındı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyelerine yönelik talepleri reddetti.
Acıbadem'deki Türk Telekom binası çevresinde bilirkişi eşliğine keşif yapılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.
Davanın bir sonraki celsesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılacak.