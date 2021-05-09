ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Acıbadem'de çürüyen ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Acıbadem'de çürüyen ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi İklim Sokak'taki bir sitenin bahçesindeki ağaç, saat 14.20 sıralarında rüzgarın etkisiyle park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, site sakinleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen ekipler, çürüdüğü ortaya çıkan ağacı keserek kaldırdı.

ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ
ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ
ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ
ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ
ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:31:30. #1.16#

title