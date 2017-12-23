'Acı Tatlı Ekşi' oyuncuları, sinemaseverlerle buluştu



İZMİR - 'Acı Tatlı Ekşi' filminin başrol oyuncuları, İzmir Optimum'da sinemaseverlerle buluştu.

'Acı Tatlı Ekşi' filminin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy ile filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu sinemaseverlerle buluştu. Film gösterimi öncesi söyleşiye katılan oyuncular, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özge Özpirinçci, "Gelen herkese çok teşekkür ederim ayaklarınıza sağlık, umarız filmimizi beğenirsiniz. Bugün sizinle beraber izleyeceğiz filmimizi, çok heyecanlıyım. Ben galada hiçbir şey anlamadım, bugün izleyeceğim ve hepinizle beraber bende ilk kez izliyormuşum gibi olacağım. Umarız beğenirsiniz, iyi ki geldiniz çok teşekkür ederim" dedi.

Oyuncu Buğra Gülsoy ise "Tabi filmimizde birçok duygu var hepimizin gündelik hayatlarından, düşüncülerimizden yaşamaya devam ettiğimiz duygular var. Dolayısıyla gerçek duygulardan esinlenilmiş bir film oldu. Gerçek hayattan değil gerçek duygulardan esinlenildi. Güzel bir çalışma oldu" dedi.

Filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu da filmin çekildiği yer olan Alaçatı'yı çok beğendiğini dile getirdi. Söyleşinin ardından oyuncular, "Acı Tatlı Ekşi" filmini izleyicilerle birlikte Optimum salonlarında izledi.

Romantik bir hikaye

Öte yandan yılın aşk filmi olan "Acı Tatlı Ekşi" romantik komedi ile kurgulanmış bir aşk filmi olmasının yanı sıra sürprizlerle dolu acıklı hikayesi ile de kalplere dokunacak. BKM ile dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Koreli firma CJ Entertainment Turkey'in Türkiye'deki ilk ortak yapımı olan film izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.