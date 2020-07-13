Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve özeti!

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ACI TATLI EKŞİ KONUSU NEDİR?

Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu'ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu'nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.

Filmin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy yer alıyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

ACI TATLI EKŞİ KADROSU VE OYUNCULARI

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Buğra Gülsoy, Özge Özpirinçci, Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş

Tür: Romantik, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018 Cuma

Senaryo: Buğra Gülsoy