Acı son! Ağaç Kovuğuna Saklanıp Yağmurun Geçmesini Bekleyen Talihsiz Adama Yıldırım Çarptı

Acı son! Ağaç Kovuğuna Saklanıp Yağmurun Geçmesini Bekleyen Talihsiz Adama Yıldırım Çarptı

Kahramanmaraş Andırın'da yağmurdan kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanan 49 yaşındaki talihsiz adam, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Acı son! Ağaç Kovuğuna Saklanıp Yağmurun Geçmesini Bekleyen Talihsiz Adama Yıldırım Çarptı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yağmurdan kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanan 49 yaşındaki Mustafa Körlü, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

AĞACIN KOVUĞUNA SIĞINIP YAĞMURUN GEÇMESİNİ BEKLERKEN YILDIRIM İSABET ETTİ

Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi Soğucak mevkiinde meydana gelen olayda, aniden başlayan yağmurdan kaçan Mustafa Körlü, bir ağacın kovuğuna sığındı. Körlü, yağmurun bitmesini beklerken ağaca yıldırım isabet etti.

TALİHSİZ ADAMIN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Körlü'nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körlü'nün cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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