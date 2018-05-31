Acı son! Ağaç Kovuğuna Saklanıp Yağmurun Geçmesini Bekleyen Talihsiz Adama Yıldırım Çarptı
Kahramanmaraş Andırın'da yağmurdan kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanan 49 yaşındaki talihsiz adam, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yağmurdan kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanan 49 yaşındaki Mustafa Körlü, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
AĞACIN KOVUĞUNA SIĞINIP YAĞMURUN GEÇMESİNİ BEKLERKEN YILDIRIM İSABET ETTİ
Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi Soğucak mevkiinde meydana gelen olayda, aniden başlayan yağmurdan kaçan Mustafa Körlü, bir ağacın kovuğuna sığındı. Körlü, yağmurun bitmesini beklerken ağaca yıldırım isabet etti.
TALİHSİZ ADAMIN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Körlü'nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körlü'nün cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (18)
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Allah Rahmet eylesin.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Allahım rahmet eylesinCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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hiç ağaç altı veya kovuğuna sığınılırmı nedesk boş vadesi bu kadarmış Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versinCevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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hemserim tahtali köye gitmisCevap Yaz 4 65 Yayından KaldırBODRUMLU: dilerim en yakının en sevdiğinin naaşı kalktığında etrafındakiler aynı böyle mırıldanırlar ve sen bunu duyarsınTüm 18 yorumu okumak için tıklayın4 Yayından Kaldır