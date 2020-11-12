Acı reçete nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için 'Acı Reçete' söylemi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimler sonrasında Türk ekonomisinde taşlar yerinde oynamıştır. 2021 yılı için uygulanan 'Acı Reçete' ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemi neleri beraberinde getirecektir?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden alınıp yerine Naci Ağbal'ın ataması, ardından Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi ekonomide taşları yerinden oynattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Acı Reçete' söylemi ilave vergi ve kemer sıkma anlamına gelmektedir. Peki bu kapsamda 2021 yılında yaşanacak gelişmler nelerdir? Detaylar haberimizde...

ACI REÇETE NE DEMEK?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Cem Başlevent'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın borçlanarak da olsa belli bir alım gücüne sahip olduğu ve ekonomik büyümeye destek verdiği düşük faiz ortamını tercih ettiğini biliyoruz.Dolayısıyla 'acı reçete' tabiriyle kastettiği, öncelikle, kredi faizlerinin yükselmesi ve bunun da durgunluğa yol açacak olması... Döviz kurlarının da eski yıllardaki düzeylerine inmeyecek olması, halkın alım gücündeki kaybın devamı anlamına gelecek. Böyle bir ortamda istihdam da çok fazla artamayacağı için işsizlik de önemli bir sorun olmaya devam edecek. Sokaktaki insanı zor günler beklerken, finansal piyasalarda bir toparlanma var. Zira, ekonominin gerçek durumunun kısmen de olsa kabulünün, bundan sonra daha rasyonel adımlar atılacağı anlamına geleceği umuluyor. Bu beklentinin ne derece gerçekleşeceğini zaman gösterecek.

ACI REÇETE NASIL KENDİNİ GÖSTERECEK?

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç Dr. Evren Bolgün'e göre 2021 yılında vatandaşlar az kazanacak ama yüksek vergiler ile karşı karşıya kalacak, hayat pahalılığı artacak, vergi artışı ve ilave vergiler getirilecektir.