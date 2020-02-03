"Acı kiraz" sinemaseverlere duygu dolu anlar yaşatacak

03.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:57

Türk ve Makedon oyuncuların yer aldığı film, bir yandan çaresiz bir babanın hikayesini konu alırken diğer yandan uluslararası ortak sorunları beyazperdeye yansıtacak.

Yapımcılığını NTC Medya ve Sektör Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu Acı Kiraz, etkileyici hikayesi ve dev oyuncu kadrosuyla, kiraz ağaçlarının gölgesinde yaşamaya tutunan insanların, sönen hayatların, yeşeren umutların hikayesini sinemaseverlerle buluşturacak.

Kaynak: Bültenler