"Acı kiraz" sinemaseverlere duygu dolu anlar yaşatacak
Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün gibi usta oyuncuların rol aldığı, çekimleri Makedonya'nın Manastır şehrinde gerçekleşen "Acı Kiraz" 28 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
Türk ve Makedon oyuncuların yer aldığı film, bir yandan çaresiz bir babanın hikayesini konu alırken diğer yandan uluslararası ortak sorunları beyazperdeye yansıtacak.
Yapımcılığını NTC Medya ve Sektör Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu Acı Kiraz, etkileyici hikayesi ve dev oyuncu kadrosuyla, kiraz ağaçlarının gölgesinde yaşamaya tutunan insanların, sönen hayatların, yeşeren umutların hikayesini sinemaseverlerle buluşturacak.