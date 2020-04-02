Acı içinde kıvanan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı
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Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa

Acı içinde kıvanan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Antalya'da motosikletin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

02.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:44
Acı içinde kıvanan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Antalya'da motosikletin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Çağlayan Koçer'in kullandığı 07 LKB 65 plakalı motosiklet, Manavgat Çevreyolu Köprü girişinde aynı istikamette gitmekte olan Mevlüt Göksoy'un kullandığı 07 EMH 92 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Çağlar Koçer yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan Ramazan Akçay kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklet sürücüsü Koçer, olay yerine gelen 112 ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre kapanan ve araç geçişinin kontrollü olarak sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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