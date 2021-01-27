ACI: Havacılık 6.0 milyar yolcu, 111.8 milyar dolar gelir yitirdi

Havalimanı otoritelerinin küresel birliği Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International - ACI World) verilerine göre, küresel havacılık endsütrisi 2020 yılında 6.0 milyar yolcu kaybı ile toplam yolcu trafiğinin yüzde 64.2'sini ve gelirlerinin de 111.8 milyar dolarını yitirdi.

Havalimanı otoritelerinin küresel birliği Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International - ACI World) verilerine göre, küresel havacılık endsütrisi 2020 yılında 6.0 milyar yolcu kaybı ile toplam yolcu trafiğinin yüzde 64.2'sini ve gelirlerinin de 111.8 milyar dolarını yitirdi.

Endüstrinin bir genel çöküş ile karşı karşıya kalmaması için kamu desteklerinin gerektiği uyarısı yapan ACI World'ün raporuna göre, 2020 yılında yaklaşık 6.0 milyar yolcu kaybeden endüstrinin 2021 yılında toparlanması yavaş olacak ve geleceğe ilişkin belirsizlikler de sürecek.

İç hat yolcu trafiği bazlı piyasada Covid-19 öncesi dönekler düzeylerine 2023 yılından önce dönüşün beklenmediği vurgulanan ICA World raporunda, uluslararası trafikte önemli bir paya sahip pazarlardaki toparlanmanın da çok daha yavaş olacağına dikkat çekildi.ACI World raporuna göre, 2031 yılında dünyanın en büyük hava yolculuğu pazarının Çin olacak ve bu ülkeyi ABD ve Hindistan izleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı