Achraf Hakimi'nin Etkileyici Inter Performansı
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Achraf Hakimi'nin Etkileyici Inter Performansı

18.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:19

Şubat 2021'de Achraf Hakimi, büyük 5 avrupa liginde 6 gol ve 4 asistle 10 gole katkı sağlayan tek savunma oyuncusu oldu. Hakimi'nin Inter performansıyla etkileyici performansının hikayesine birlikte göz atalım.

Şubat 2021'de Achraf Hakimi, büyük 5 avrupa liginde 6 gol ve 4 asistle 10 gole katkı sağlayan tek savunma oyuncusu oldu. Hakimi'nin Inter performansıyla etkileyici performansının hikayesine birlikte göz atalım.

Achraf Hakimi'nin Etkileyici Inter Performansı

Kaynak: Dugout

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