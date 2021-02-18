Achraf Hakimi'nin Etkileyici Inter Performansı
18.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:19
Şubat 2021'de Achraf Hakimi, büyük 5 avrupa liginde 6 gol ve 4 asistle 10 gole katkı sağlayan tek savunma oyuncusu oldu. Hakimi'nin Inter performansıyla etkileyici performansının hikayesine birlikte göz atalım.
Şubat 2021'de Achraf Hakimi, büyük 5 avrupa liginde 6 gol ve 4 asistle 10 gole katkı sağlayan tek savunma oyuncusu oldu. Hakimi'nin Inter performansıyla etkileyici performansının hikayesine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout