AÇGC'den '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması
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AÇGC'den '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması

AÇGC'den '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Basında sansürün kaldırıldığı '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Basında sansürün kaldırıldığı '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için gece, gündüz demeden çalışmalarını sürdüren basın mensuplarının ve sektörün içinde olan herkesin çok zor şartlarda çalıştığını belirten AÇGC, bu durumun giderilmesi için gerekli destek düzenlenmelerinin yapılmasını istedi.

Basın Etik Yasası ve İnternet Yasası gibi önemli düzenlemeler ile gazeteciliğin hak ettiği itibarını yeniden kazanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Ülkemizde kayıtlı çalışan sayısının 86 binin üzerinde olduğu sektörümüzde binlerce gazeteci arkadaşımız asgari ücretle çalışmaktadır. Yine binlerce gazeteci adayı iş bulamamakta ve asgari ücretin çok altında hayatını sürdürmektedir. Herkesin çok kolay bir şekilde gazeteci olduğu bir dönemde Ağrı'da akreditasyonun önemini bir kez daha vurguluyoruz. Bu özel günlerde bile bir yıl boyunca kamunun yanında olan gazetecileri hatırlamak yerine haber metni göndererek o günde bile reklamını yaptırmak isteyen kamu görevlilerinin bu güzel günümüzü kutlama çabalarını samimi bulmuyoruz! Yine birçok yöneticimizin gazetecileri yok sayarak hatırlamaması gazetecilerin ahde- vefa konusunda yaşadıklarının bir göstergesidir. Hiçbir karşılık beklemeden gerçek işini yapan meslektaşlarımızın bu özel günlerde hatırlanmasının zor olmadığı kanaatindeyiz. AÇGC olarak gazetecilik mesleğinin itibarının ve refahının yükselmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu özel günde tüm meslektaşlarımızın Basın Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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