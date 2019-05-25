Acer Nitro 5 ve Swift 3 şimdi en yeni AMD Ryzen CPU Kullanıyor

Acer'ın en yeni modellerine en yeni AMD Ryzen İşlemci



Acer Nitro 5 ve Swift 3 şimdi en yeni AMD Ryzen CPU.

En iyi oyun performansını elde etmek için Intel'e gitmenize gerek yok. AMD Ryzen işlemciler ACER Nitro 5 ve Swift'e güç katıyor.Acer en yeni dizüstü bilgisayarlarında sadece Intel işlemci kullanmıyor. En yeni oyun performansı için AMD Ryzen işlemcileri de kullanıyor.

Acer, Nitro 5 oyun bilgisayarı ve ince Swift 3'ün en yeni modellerinde ikinci nesil Ryzen Mobil işlemci kullandı ve satışa sundu.

15.6-inç Nitro 5 (üstte), 2.3 GHz dört çekirdekli Ryzen 7 3750H ve özel Radeon RX 560X grafikleri taşıyor.

14 inçlik Swift 3, daha mütevazı (ancak hala dört çekirdekli) 2.3GHz Ryzen 7 3700U ve varsayılanları Vega grafiklerine entegre etmek için kullanıyor, ancak bazı Overwatch'larda pik yapmak istiyorsanız Radeon RX 540X video alabilirsiniz.

Modellerin diğer özelliklerine baktığınızda CPU değişikliği dışında hemen hemen aynı özelliklere sahip. Nitro 5 oyun esnasında aşırı ısınmayı önlemek için CoolBoost ve makul derece bir inceliğe sahip. 1080p ekranı olduğunu da belirtelim. Swift 3 ise 180 derecelik bir katlama imkanına sahip. 0.71mm kalınlık ve yaklaşık 1.45 kg ağırlığında, hafif bir cihaz.

Acer her iki yeni model için henüz bir fiyat ve sevkiyat tarihi açıklamış değil. Ancak bu modeller için çok fazla beklemeyeceğimizi tahmin etmek zor değil.

Acer

Acer Nitro 5 ve Swift 3 şimdi en yeni AMD Ryzen CPU

Kaynak: Teknotalk.com