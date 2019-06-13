Acer'ın yeni projektörü B130i, sınırsız eğlenceyi minik bir küpe sığdırıyor

Acer, hareket halindeki akıllı telefon kullanıcılarına zahmetsiz eğlence olanağı sağlayan, şık bir küp şeklindeki taşınabilir B130i projektörünü tanıttı. Küp şeklinde kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan bu taşınabilir cihaz, sahip olduğu kablosuz bağlantı özelliğiyle Android ve iOS cihazlarınıza hiçbir uygulama gerektirmeden doğrudan bağlanabiliyor. Yansıtma özelliği sayesinde tüm akıllı cihazlardaki içerikleri görüntüleyebilen ürün, seyahat fotoğraflarınızı veya aile videolarınızı istediğiniz yerde büyük ekranda görebilmenizi sağlıyor.

"SAATLERCE SÜRECEK GÜÇ VE EĞLENCE AVUCUNUZUN İÇİNDE"

Dahili pil ve iki adet 3W hoparlöre sahip kompakt bir LED projektör olan Acer B130i, taşınabilir minik bir küp içinde zahmetsiz eğlence sunuyor. Kablosuz çalışma özelliğine sahip, kompakt ve hafif B130i, telefon ve akıllı cihazlar üzerinden kullanışlı eğlence imkanı veriyor.15.000 mAh'lik yerleşik piliyle akıllı cihazları şarj da edebilen Acer B130i, saatler boyu sürecek güç ve eğlenceyi avucunuzun içine getiriyor.

MÜKEMMEL RENK PERFORMANSI VE DAYANIKLILIK

LED aydınlatma, %85 NTSC geniş renk gamı ile olağanüstü renk performansı sunarak canlı görüntüler ve tutarlı renk doygunluğu veriyor. Acer B130i dayanıklı yapısıyla 20.0001 saate kadar çalışma ömrü sağlıyor.

TEK ŞARJDA5 SAATLİK PİL ÖMRÜ

Kolayca taşınabilen Acer B130i, 15.000 mAh (3,7 V) dahili piliyle görüntü yansıtırken bir yandan da akıllı cihazlarınızı şarj edebiliyor. İki adet 3W hoparlörüyle güçlü ve canlı sesler sunan Acer B310i ekstra bir hoparlöre duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Tek şarjda 5 saatlik pil ömrü sunan Acer B130i, güç soketi veya ağır adaptörlerin kısıtlamalarından kurtarıyor. Böylece, USB sürücü veya MicroSD kartlardaki uzun metrajlı filmleri istediğiniz yerde izleyebilirsiniz.

ÇANTAYA KOLAYCA SIĞABİLİYOR

812 gram ağırlığı ve 108 x 103 x 96 mm boyutlarıyla Acer B130i, standart projektörlerden çok daha küçük. Çantaya kolayca sığan projektörü oturma odanızda, bahçede, seyahat ederken ve hatta kamp ateşinin başında film izlemek veya oyun oynamak için bile kullanabilirsiniz.

ŞIK TASARIMIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLUYOR

Standart projektörlerin gücüne ve işlevlerine sahip olan Acer B130i, kompakt ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Gümüş renkli üst kısma yayılan zarif noktalar ve beyaz gövde, canlı ve şık bir görünüm oluşturuyor. Her yere sığacak kadar küçük olan cihaz, bulunduğu yere tarz katıyor.

DOĞAYA ZARAR VEREN MADDE İÇERMİYOR

Geleneksel lamba bazlı projektörlerin aksine, LED projektörlerde cihazın ısınmasını beklemeye gerek duyulmuyor. LED ışık kaynağı, cihaza zarar vermeden anında açılıp kapanabiliyor, bu da zamandan tasarruf sağlıyor. Bunlara ek olarak cıva lambaların yol açabileceği potansiyel kirliliği de önleyen bu projektör doğaya zarar veren madde içermiyor.

3 BİN 339 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Acer B130i taşınabilir projektör, 3399 TL'den satışa sunulurken, teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirliğin bölgeye göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.