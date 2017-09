Acer Aspire 1 ile okula dönüş: Bulut çağı için gerekli olan her şey bir arada!





Acer'ın yeni Aspire 1 dizüstü bilgisayarları günlük ihtiyaçlar için güçlü bilgi işlem gücü sağlıyor! Acer Aspire 1, Öğrencilerin Kullanımına Uygun Dizüstü Bilgisayar 999 TL'den başlıyor.



Acer Aspire serisi bilgisayarlar eğlence ve gündelik görevler için eşsiz bir performans sunmak amacıyla güçlü işlem gücü ve grafikleri bir araya getiren yeni model dizüstü bilgisayar serisi; HD veya Full HD ekranlar, Acer BluelightShield™ ekran teknolojisi ve 180° düz yatırma menteşesi dahil olmak üzere gelişen deneyimler düşünülerek tasarlanmış. Acer yenilikçi TrueHarmony ses sistemi, görüntülü konuşmaların ve eğlence uygulamalarının etkileyeci ve net olmaları amacıyla derin ve gerçek hayattaki gibi sesler sunar.



Acer'ın yeni dizüstü bilgisayar serisi Aspire 1 Türkiye'de!





Windows 10 barındıran bu gündelik kullanım amaçlı cihaz öğrencilere ve ailelere yönelik.



Aspire 1 – Bulut çağı için gerekli olan her şey





Aspire 1 aile ile paylaşım, internette gezinme amacıyla veya ikinci bir cihaz olarak bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için idealdir. Geleneksel kablosuz teknolojiden üç kat daha hızlı olan 802.11ac kablosuz teknolojisi bir USB 3.0 bağlantı noktası, iki USB 2.0 bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve Ethernet ile Aspire 1 bağlantıyı zahmetsiz bir hale getirir. 14 inçlik cihaz gücünü Intel Celeron® veya Pentium® işlemciler, 32 veya 64 GB eMMC depolamadan alırken, 4 GB DDR3L bellek ve Intel® HD Grafikler 9 saatlik pil ömrü tarafından desteklenir. Tüm bunlar 18 mm'den küçük ve yalnızca 1.65 kg ağırlığında şık bir kasanın içine sığdırılmıştır.



Office ve OneDrive dahil





Aspire One, üretkenliğin dozunu iki katına çıkarmak için kişisel 1 yıllık tam Microsoft Office4 sürümü aboneliği ve de tüm verilerinizi koyabileceğiniz, 1 TB her yerden erişilebilir çevrimiçi depolama alanı sunan Microsoft OneDrive ile birlikte gelir.3



Hareket özgürlüğü





Aspire One, şarj etme döngüleri1 arasında 10 saate kadar pil ömrüyle hareket özgürlüğü sunar. USB 3.0 yüksek veri aktarım hızı, HDMI ile büyük ekrana yansıtma özelliği ve ekstra SD kart depolama alanı gibi hareket halinde ihtiyaç duyduğunuz tüm bağlantı noktalarını sağlar.



Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik





Acer Aspire 1 serisi, Kdv dahil 999TL'den başlayan fiyatlara temin edilebilir.



