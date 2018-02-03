Acenteler Samsun'da Bilgilendirildi

SAMSUN (İHA) – "Yangın, Mühendislik ve Sorumluluk Sigortaları" eğitimi kapsamında Samsun ve çevre illerinden gelen acenteler 'doğru bilinen yanlışlar' hakkında bilgilendirildi.

Acentelerin yaptığı sigorta işlemlerindeki eksikliklerin tamamlanması amacıyla düzenlenen Yangın, Mühendislik ve Sorumluluk Sigortaları eğitimi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Samsun, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu'dan gelen 70 acente temsilcisinin katıldığı eğitim programında Oto Dışı Eksperler Derneği (ODSED) Başkanı İlter Mutlu Türk tarafından acentelere eğitim verildi.

Çok verimli bir eğitim programı geçirdiklerini ifade eden sigorta eksperi ve iş güvenliği uzmanı İlter Mutlu Türk, "Sigorta eksperleri olarak hasarlarda yaşadığımız sorunları ve deneyimleri acentelerle paylaştık. Acentelerin sattığı poliçeler üzerinden meydana gelen risk sonucu oluşan hasarları tespit eden bir meslek grubuyuz. Acentelerin sorunlu hasarlarda durumu müşterilerine daha iyi anlatabilmeleri için bilgi paylaşımında bulunduk. Acentelere hangi durumlarda para ödenmesi gerektiği gibi konuları aktardık. Yangın, mühendislik ve sorumluluk hasarları ile ilgili genel uygulama şekli ile tartışma konusu olan gri bölgeleri hasar örnekleriyle anlattık. Umarım herkes açısından güzel bir toplantı olmuştur" dedi.

Birçok ilden acentenin eğitime katıldığının altını çizen Samsun Sigorta ve Acenteler Dernek Başkanı Serdar Yıldız, "Sigorta eksperi İlter Mutlu Türk, yangın, makine kırılması, risk, sorumluluklar ve mühendislik konuları hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Samsun ve çevre illerden gelen birçok acenteye eksikleri tamamlamak için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sigorta yapılırken, bazı durumlar riskli alınıyor ya da sigortacılar yanlış yapıyor. Bu eksikliklerin tamamlanmasını amaçladık. Samsun, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu'dan gelen 70 acente temsilcisine eğitim verildi. Bu eğitimlerin olumlu sonuçlar vereceğini umuyorum" diye konuştu.

Toplantı yapılan sunumun ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi. - SAMSUN