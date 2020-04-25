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Doğu Karadeniz, Ekonomi, Haber

Acente sahipleri, iç turizmde hareketliliği artıracak teşvikler bekliyor

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı, "2021 sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iç turizmi artıracak ve teşvik edecek destek ve kolaylıklar bekliyoruz.

25.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:41
Acente sahipleri, iç turizmde hareketliliği artıracak teşvikler bekliyor

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı, "2021 sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iç turizmi artıracak ve teşvik edecek destek ve kolaylıklar bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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