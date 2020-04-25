Acente sahipleri, iç turizmde hareketliliği artıracak teşvikler bekliyor
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı, "2021 sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iç turizmi artıracak ve teşvik edecek destek ve kolaylıklar bekliyoruz.
25.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:41
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı, "2021 sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iç turizmi artıracak ve teşvik edecek destek ve kolaylıklar bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com