Acente sahipleri, iç turizmde hareketliliği artıracak teşvikler bekliyor TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı, "2021 sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iç turizmi artıracak ve teşvik edecek destek ve kolaylıklar bekliyoruz.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı, "2021 sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iç turizmi artıracak ve teşvik edecek destek ve kolaylıklar bekliyoruz." dedi. Kaynak: Dunya.com